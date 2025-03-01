انت الان تتابع خبر السوداني يهنئ بحلول رمضان: سنواصل مهمتنا لإنجاز البرنامج الحكومي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، "نتقدم بالتهاني والتبريكات لشعبنا العراقي الكريم، وجميع الشعوب الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والخير والبركة".وأضاف، "نسأل الله أن يديم فيه نعمة الأمن والسلام في المنطقة والعالم".

وأتم "نستنير بهدى أيام هذا الشهر الكريم لنواصل مهمتنا في سبيل تحقيق برنامج حكومتنا، بما يضمه من أساسيات ومستهدفات، وان تتوحد جهودنا من أجل خدمة ابناء وطننا الحبيب".

