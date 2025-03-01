انت الان تتابع خبر الأعرجي يترأس اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف.. هذه أبرز الملفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ترأس، اليوم، اجتماعا مع عدد من نواب المحافظين/ أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف / رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات، وعدد من المسؤولين في الأجهزة الأمنية والاستخبارية" .وأضاف المكتب، أن "الاجتماع بحث الإجراءات الأمنية والمجتمعية والقضائية، لمواجهة الحركات المتطرفة والتنظيمات الدينية المنحرفة التي تتبنى الأفكار الدخيلة على المجتمع وتأثيرها على الأمن الوطني والاستقرار".

وتابع المكتب، ان "الاجتماع خرج بجملة من التوصيات المهمة التي توحد جهود المؤسسات والمجتمع في مواجهة المخاطر التي قد تنشأ بسبب نشاط هذه الحركات".

