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نشرة السومرية.. البرلمان يحول جلساته الى المساء ومرضى الثلاسيميا يعانون في البصرة

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نشرة السومرية.. البرلمان يحول جلساته الى المساء ومرضى الثلاسيميا يعانون في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - #الوقفُ السني والمجمعُ الفقهي يعلنانِ السبتَ أولَّ أيامِ رمضان ..والسيدُ السيستاني يحددُ الاحدَ غرةَ الشهرِ الفضيلْ

#بعد اخفاقِه نهارا.. البرلمانُ ينعقدُ مساءً خلالَ رمضان ومطالباتٌ بالزامِ النوابِ بالحضورِ

#مرضى الثلاسيميا في البصرةِ يشكون من غيابِ الرعايةِ الصحيةِ وتكاليفِ العلاجِ الباهظة

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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