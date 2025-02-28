انت الان تتابع خبر واشنطن وتل ابيب توجهان فوهة السلاح نحو بغداد.. الضربة ام عقوبات؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واكد وزير الخارجية فؤاد حسين في لقاء متلفز ان "التهديدات بشأن ضربة إسرائيلية محتملة للعراق مستمر"، مشددًا على "ضرورة الابتعاد عن الحروب والصراعات المسلحة".

وذكر حسين أن "هجمات الفصائل المسلحة على قوات التحالف توقفت بسبب التطورات في المنطقة"، لافتا الى أن "نزع سلاح الفصائل يحتاج إلى نقاش داخلي، وأنها لا تشكل تهديدًا لبقاء قوات التحالف في العراق".

وأضاف أن توقيت انسحاب القوات الأميركية من العراق لم يتغير، مشددًا على أهمية استمرار الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن. وقال إن الولايات المتحدة طرحت على بغداد مسألة وقف استيراد الغاز من إيران، إلى جانب قضايا تتعلق بزيادة الضغط على طهران.

وشدد حسين على أن "العراق يعمل على حماية التوازن في علاقاته مع كل من واشنطن وطهران"، مشيرا إلى "التزام بغداد بالاتفاقية الأمنية مع إيران".

وأوضح أن "موقف بلاده تجاه سوريا غير مرتبط بإيران".

فيما ذكر موقع "فوكس نيوز"، أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب يتجه نحو فرض عقوبات الضغط الأقصى على الدول التي تمتلك علاقات اقتصادية وتجارية مع إيران وبضمنها العراق"، مبينا ان "العقوبات ستشمل مجموعة مصارف والتحكم باحتياطات بغداد لدى البنك الفيدرالي الأميركي".

وأشار الموقع إلى أن "الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ كبير على العراق ويتم الاحتفاظ بمئة مليار دولار من احتياطيات البلد في الولايات المتحدة ويمكنها أن تمارس من خلال هذه الأموال ضغطا كبيراً على بغداد لإبعادها عن النفوذ الإيراني".

وتابع التقرير أنه "تم منع خمسة مصارف عراقية من إجراء معاملات بالدولار الأميركي كوسيلة للقضاء على إيران التي تحصل على الدولار"، مبيناً أن "العراق شريان الحياة لوصول إيران إلى العملة الصعبة وقد سعت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إلى تقييد تجاوز طهران للعقوبات من خلال جارتها".