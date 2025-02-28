أول موقف عراقي رسمي بعد قرار أوجلان

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية في بيان، "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب جمهورية العراق بإعلان عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK) ودعوته لحزبه إلى إلقاء السلاح"، معتبرة هذه الخطوة "إيجابية ومهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة".
ورأت الوزارة في هذه المبادرة "خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الأمن، ليس فقط في العراق، حيث تتواجد عناصر مسلحة للحزب المذكور في مناطق مختلفة في كردستان العراق وبعض القصبات والمدن الأخرى، بل في المنطقة بأسرها"، مؤكدة أن "الحلول السياسية والحوار هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وإنهاء النزاعات، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويعزز التعايش السلمي".
ورأت الوزارة في هذه المبادرة "خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الأمن، ليس فقط في العراق، حيث تتواجد عناصر مسلحة للحزب المذكور في مناطق مختلفة في كردستان العراق وبعض القصبات والمدن الأخرى، بل في المنطقة بأسرها"، مؤكدة أن "الحلول السياسية والحوار هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وإنهاء النزاعات، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويعزز التعايش السلمي".
كما أكدت الوزارة "دعمها لكل الجهود الرامية إلى حل المشاكل عن طريق الحوار"، وأعرت عن أملها في أن "تُترجم هذه الدعوة إلى خطوات عملية وسريعة لإلقاء قوات الحزب سلاحها".
وجددت الوزارة "التزام الحكومة العراقية بالعلاقات القوية مع الجارة تركيا، والتي تستند إلى الأسس التي نؤمن بها في إطار الترابط التاريخي والجغرافي ومراعاة المصالح المشتركة ومبدأ عدم التدخل".