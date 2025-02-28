انت الان تتابع خبر أول موقف عراقي رسمي بعد قرار أوجلان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية في بيان، "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب جمهورية العراق بإعلان عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK) ودعوته لحزبه إلى إلقاء السلاح"، معتبرة هذه الخطوة "إيجابية ومهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة".ورأت الوزارة في هذه المبادرة "خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الأمن، ليس فقط في العراق، حيث تتواجد عناصر مسلحة للحزب المذكور في مناطق مختلفة في كردستان العراق وبعض القصبات والمدن الأخرى، بل في المنطقة بأسرها"، مؤكدة أن "الحلول السياسية والحوار هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وإنهاء النزاعات، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويعزز التعايش السلمي".

كما أكدت الوزارة "دعمها لكل الجهود الرامية إلى حل المشاكل عن طريق الحوار"، وأعرت عن أملها في أن "تُترجم هذه الدعوة إلى خطوات عملية وسريعة لإلقاء قوات الحزب سلاحها".

وجددت الوزارة "التزام الحكومة العراقية بالعلاقات القوية مع الجارة تركيا، والتي تستند إلى الأسس التي نؤمن بها في إطار الترابط التاريخي والجغرافي ومراعاة المصالح المشتركة ومبدأ عدم التدخل".