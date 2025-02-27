بارزاني يعلق على قرار أوجلان: موقفنا ثابت إزاء السلام

انت الان تتابع خبر بارزاني يعلق على قرار أوجلان: موقفنا ثابت إزاء السلام والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في رسالة له بعد قرار زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بحل الحزب، "نؤكد موقفنا الثابت إزاء عملية السلام والتسوية في تركيا، ونعلن دعمنا الكامل للعملية بكل ما يمكن، من منطلق رؤيتنا بأن السلام هو السبيل الصحيح الوحيد لحل الخلافات".
وأعرب عن أمله أن "تكون رسالة أوجلان بدايةً لوضع عملية السلام في مسارها والتوصل إلى نتيجة تصب في مصلحة جميع الأطراف".
ودعا أوجلان جماعته، الخميس، إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها في رسالة قرأها حزب مؤيد للأكراد في تركيا.
وفي رسالة تم الكشف عنها خلال مؤتمر حزب الديمقراطية والمساواة الشعبية التركي، أكد أوجلان أنه يتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة.