انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بأطلاق حملة وطنية لمحو الأمية ويكلف "البخاتي" برئاستها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان هذا التكليف جاء بعد نجاح المديرية العامة للتربية والتعليم بتنفيذ شعار (حشد خالٍ من الأمية) لتعميم تجربة الحشد على العراق.



كما وجه السوداني – بحسب البيان - باستحداث مادة "الهوية الوطنية" ضمن المناهج التربية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا.