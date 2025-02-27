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السوداني يوجه بأطلاق حملة وطنية لمحو الأمية ويكلف "البخاتي" برئاستها

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السوداني يوجه بأطلاق حملة وطنية لمحو الأمية ويكلف "البخاتي" برئاستها

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان هذا التكليف جاء بعد نجاح المديرية العامة للتربية والتعليم بتنفيذ شعار (حشد خالٍ من الأمية) لتعميم تجربة الحشد على العراق.

كما وجه السوداني – بحسب البيان - باستحداث مادة "الهوية الوطنية" ضمن المناهج التربية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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