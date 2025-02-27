انت الان تتابع خبر السوداني يطلق العمل التنفيذي في مشروع مجمع شركة الانعام للتجارة والثروة الحيوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "يطلق العمل التنفيذي في مشروع مجمع شركة الانعام للتجارة والثروة الحيوانية وتعليب المنتجات الغذائية والزراعية والزيوت النباتية، أحد مشاريع القطاع الخاص، بكلفة تبلغ 370 مليون دولار".



وفي وقت سابق من اليوم، أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، العمل التنفيذي في مشروع محطة كهرباء السماوة الغازية الاستثمارية بطاقة إنتاجية 250 ميغاواط، وذلك بعد وصوله إلى محافظة المثنى لافتتاح وإطلاق الأعمال التنفيذية في عدد من المشاريع الإنتاجية والخدمية بالمحافظة.

