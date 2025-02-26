انت الان تتابع خبر العامري ومسعود بارزاني على طاولة واحدة لتسوية الخلافات بين بغداد واربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي للعامري ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان اللقاء شهد تسليط الضوء على الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى التنسيق بين مختلف الأطراف لحماية استقرار العراق.



كما بحث الجانبان - بحسب البيان - سبل تسوية الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

