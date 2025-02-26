انت الان تتابع خبر السيد الحكيم: حريصون على نجاح قمة بغداد وضرورة الخروج بقرارات تجمع الشمل العربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "في بيت العرب وجامعتهم، التقى السيد الحكيم، بمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط".وبحسب البيان، أكد السيد الحكيم على "تقديره للدور المحوري والتاريخي لجامعة الدول العربية، وحرصه على دعم جهودها في تقوية وتدعيم العمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تعاني منها المنطقة والعالم".

وأضاف المكتب، أن "السيد الحكيم استعرض تطورات الملف العراقي وأشاد بجهود حكومة السوداني في إعادة الإعمار"، مؤكداً حرصه على "نجاح قمة بغداد المرتقبة وضرورة الخروج بقرارات تجمع الشمل العربي وتقرب وجهات النظر عبر الحوارات الصريحة والجادة".

