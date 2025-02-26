انت الان تتابع خبر رافضاً تهجير الفلسطينيين.. السيد الحكيم يدين الاعتداءات "الإسرائيلية" على سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز، أشاد بالتقدم الواضح في العلاقات بين البلدين الشقيقين، داعياً لبذل المزيد من الجهود لترسيخ هذه العلاقة التاريخية عبر التنسيق على مختلف الأصعدة، لاسيما في المنظمات الإقليمية والدولية، مما يساهم في تقوية القرار العربي وإيجاد الفرص في ظل التغيرات الدولية المتسارعة.



كما ان السيد الحكيم جدد الحرص مع الوزير على أمن واستقرار الشقيقة سوريا وأهمية أن يحصل الشعب السوري الكريم على فرصته في رسم مستقبله بما يضمن له الازدهار، كما أكد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وضرورة اتخاذ مواقف دولية حازمة للحفاظ على السيادة السورية.

السيد الحكيم أشاد كذلك بجهود الدبلوماسية المصرية في تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء الإقليميين والتصدي لقضايا المنطقة والسعي لتقديم الحلول انطلاقًا من مبدأ الحفاظ على الدولة الوطنية وحقوق الشعوب في الحياة الكريمة، وفقا للبيان.

عراقيا، أكد أن العراق يشهد حالة تعافي واستقرار سياسي واجتماعي وأمني وخدمي، مشيدا بدور الحكومة العراقية في توفير الخدمات والبنى التحتية.