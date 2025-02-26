انت الان تتابع خبر القضاء: مذكرات القبض الصادرة بحق ترامب والجولاني مزورة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى رصد نشر مذكرات قبض في مواقع التواصل الاجتماعي ينسب صدورها إلى محاكم تحقيق".

وأضاف "بعد الاتصال بالمحاكم المنسوب لها اصدار هذه المذكرات أنها مزورة وغير صحيحة".

وحذر القضاء "من يمارس هذه السلوكيات المخالفة للقانون"، لافتا الى انه "سوف يتم متابعة مرتكبيها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".