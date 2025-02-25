انت الان تتابع خبر السوداني وروبيو يبحثان مجالات التنسيق بين بغداد وواشنطن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جرى خلاله البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين العراق و الولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها".
وشهد الاتصال "مناقشة مجالات التنسيق بين العراق والإدارة الأمريكية الجديدة، وأطر التعاون في سياق الاتفاقات الثنائية".
وشهد الاتصال "مناقشة مجالات التنسيق بين العراق والإدارة الأمريكية الجديدة، وأطر التعاون في سياق الاتفاقات الثنائية".
وجرى بحسب البيان "استعراض التقدم الحاصل في العمل المشترك في مختلف المجالات، والاتفاق على تكثيف التواصل وتعميق التعاون".