انت الان تتابع خبر السوداني وروبيو يبحثان مجالات التنسيق بين بغداد وواشنطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جرى خلاله البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين العراق و الولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها".وشهد الاتصال "مناقشة مجالات التنسيق بين العراق والإدارة الأمريكية الجديدة، وأطر التعاون في سياق الاتفاقات الثنائية".

وجرى بحسب البيان "استعراض التقدم الحاصل في العمل المشترك في مختلف المجالات، والاتفاق على تكثيف التواصل وتعميق التعاون".