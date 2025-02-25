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نشرة السومرية.. العراق يتحرك لاستثمار الغاز المصاحب واتهام حكومة الاقليم بعرقلة ملف الرواتب

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نشرة السومرية.. العراق يتحرك لاستثمار الغاز المصاحب واتهام حكومة الاقليم بعرقلة ملف الرواتب

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بغداد - ياسين صفوان - # العراق يتحرك لاستثمار الغاز المصاحب.. توقيع اتفاق تطوير حقول كركوك الأربعة مع برتش بتروليوم البريطانية

# اتهام حكومة الاقليم بعرقلة ملف الرواتب، اللجنة المالية تؤكد رفض اربيل تزويد بغداد ببيانات الموظفين

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MO Nasa

MO Nasa

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