انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. العراق يتحرك لاستثمار الغاز المصاحب واتهام حكومة الاقليم بعرقلة ملف الرواتب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # العراق يتحرك لاستثمار الغاز المصاحب.. توقيع اتفاق تطوير حقول كركوك الأربعة مع برتش بتروليوم البريطانية
# اتهام حكومة الاقليم بعرقلة ملف الرواتب، اللجنة المالية تؤكد رفض اربيل تزويد بغداد ببيانات الموظفين
# منطقة باب سنجار في نينوى تعاني الاهمال.. غياب الخدمات وتهالك البنى التحتية رغم اموال الاعمار
# اتهام حكومة الاقليم بعرقلة ملف الرواتب، اللجنة المالية تؤكد رفض اربيل تزويد بغداد ببيانات الموظفين
# بكلفة عالية.. نفط الوسط تحيل عقد بناء "كمب دائمي" إلى شركة تابعة لجهة حزبية.. ودعوات لفتح تحقيق بالقضية
# منطقة باب سنجار في نينوى تعاني الاهمال.. غياب الخدمات وتهالك البنى التحتية رغم اموال الاعمار