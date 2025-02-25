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مجلس الوزراء يوافق على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي ويحيله للبرلمان

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مجلس الوزراء يوافق على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي ويحيله للبرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس الوزراء وافق على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه".

وكان مجلس الوزراء، قد عقد في وقت سابق من اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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