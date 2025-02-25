انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يوافق على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي ويحيله للبرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان مقتضب للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس الوزراء وافق على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه".



وكان مجلس الوزراء، قد عقد في وقت سابق من اليوم، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

