انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد اهتمام الحكومة بمكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني استقبل اليوم وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين التنفيذي للّجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) رولا دشتي".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد بحث التعاون بين العراق والإسكوا وسبل تعزيز الجهود المشتركة للوصول إلى الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ودعم برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها، ولاسيما في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية".

وبحسب البيان، أشار السوداني إلى "اهتمام الحكومة بمجالات مكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات، وصولاً إلى تحقيق نتائج ملموسة، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات التنموية وتحسين الإدارة الحكومية وتطوير منظومة قياس الأداء على جميع المستويات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على "دور الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي في تحقيق التنمية، وأهمية التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية للاستفادة منه في دعم إجراءات إصلاح الاقتصاد الوطني في مختلف النشاطات والقطاعات الحياتية".

