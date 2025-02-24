انت الان تتابع خبر فتح البيان واستخراج السند العقاري "من المنزل"... العدل تطلق خدمتين عبر بوابة أور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بالتعاون مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعلن وزارة العدل عن إطلاق خدمتين إلكترونيتين لفتح بيان العقار والسند العقاري عبر بوابة أور في مديرية تسجيل عقاري الرصافة الثانية، وذلك بالتنسيق مع دائرة التخطيط العدلي، في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات العدلية وتعزيز التحول الرقمي".



وأكدت الوزارة ان "الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات العقارية، وتقليل الجهد والوقت على المواطنين، والحد من الزخم الحاصل في دوائر التسجيل العقاري، إضافةً إلى تعزيز الشفافية والحد من المعاملات الورقية، كما تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج التحول الرقمي الحكومي، الذي يسعى إلى توفير خدمات إلكترونية متكاملة، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل في المؤسسات العدلية وتقديم خدمات أكثر دقة وسرعة".

وأكدت الوزارة "استمرارها في توسيع نطاق الخدمات الرقمية عبر بوابة أور"، مشيرةً إلى أن "العمل جارٍ على إضافة خدمات إلكترونية جديدة تسهم في تطوير الأداء العدلي، وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة وسهولة".

