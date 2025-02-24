انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بإطلاق الوجبة الخامسة من الرواتب التقاعدية لمنتسبي الجيش السابق والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني زار اليوم مقر هيأة التقاعد الوطنية ووجه بإطلاق الوجبة الخامسة من الرواتب التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق قبل عيد الفطر المبارك، وإكمال الوجبة السادسة بعدها مباشرة، ليتم غلق هذا الملف بشكل نهائي".



وأضاف المكتب، أن "السوداني وجه أيضا بصرف الفروقات المالية لجرحى القوات الأمنية، وتشكيل لجنة لحصر الأعداد المتبقية من أسرى حرب 1991 لإكمال إجراءاتهم التقاعدية، وإرسال لجنة من هيأة التقاعد ومؤسسة الشهداء إلى الأنبار لحسم ملف متقاعدي ضحايا الإرهاب في محافظة الأنبار، بعد إجراء عملية تدقيق وصرف فروقات متقاعدي ضحايا الإرهاب في المحافظة ممن تجاوزوا عملية التدقيق أسوة ببقية المحافظات".

