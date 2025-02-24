انت الان تتابع خبر السامرائي يستقبل الطبيب المعجزة "أبو رغيف" ويشيد بدوره الإنساني في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السامرائي أشاد بالجهود الإنسانية الكبيرة التي بذلها أبو رغيف خلال الأشهر السبعة الماضية ضمن الطواقم الطبية الدولية في غزة"، مؤكدًا أن "عمله يمثل نموذجًا مشرفًا للعراقيين في ميادين العطاء والتضحية".وأضاف المكتب، أن السامرائي أثنى أيضا على التكريم الذي ناله الدكتور من قبل رئيس مجلس الوزراء بلقب (سفير الإنسانية)"، مشيرًا إلى أن "هذه الجهود تعكس القيم النبيلة التي يتحلى بها أبناء العراق في دعم القضايا الإنسانية العادلة".

من جانبه، أعرب الطبيب أبو رغيف عن اعتزازه بانتمائه للعراق، وفخره بالمساهمة في تقديم الخدمات الطبية لأبناء غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، مؤكدًا أهمية استمرار دعم العراق للمبادرات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم. بحسب البيان.

