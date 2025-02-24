انت الان تتابع خبر "رسالة الى الله عز وجل".. مقرنص عمره 40 عاما وآخر يبدّل سنويًا: اكاديمي "يستغيث" في احد شوارع بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدعمي في تغريدة ادرجها مع مقطع الفيديو بالقول: "رسالة إلى الله عز وجل ، بعد ان عجزت من البشر قررت ان أتوجه اليك لترى هذا الهدر في المال العام".

وأضاف: "هذا المقرنص الذي تشاهدوه في الفيديو تم إنشاءه عام 1983 من قبل شركة المانية وكما تروه بعد به صلاحية لـ 100 سنة مقبلة وعلى بعد 30 مترا يوجد مقرنص نفذته الامانة قبل خمس سنوات بات في حالة يرثى لها".

وتابع: "رسالتي اليك فقط فقبل سنة تقريبا نفذوا الأرصفة قرب وزارة البلديات في حيفا وشارع الدامرچي في العطيفية واليوم ايضا أزالوه، وانتظر الجواب من الله فقط".