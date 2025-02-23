انت الان تتابع خبر السامرائي يؤكد على الدور المحوري للعشائر في تعزيز الاستقرار والمساهمة بإعمار الأنبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي زار، اليوم الأحد، مضيف قبيلة البوعيسى في محافظة الأنبار، حيث كان في استقباله الشيخ بركات السعدون، وعدد من شيوخ ووجهاء قبيلة البوعيسى والقبائل الأخرى من أبناء المحافظة".

واكد السامرائي خلال اللقاء، "على الدور المحوري للعشائر في تعزيز الاستقرار المجتمعي والمساهمة في إعادة إعمار الأنبار"، مشيراً إلى "أهمية تضافر الجهود بين القيادات العشائرية والسياسية للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي في المحافظة".

كما استمع إلى مداخلات الحضور حول أبرز التحديات التي تواجه أبناء الأنبار، مؤكداً أن "تحالف العزم ملتزم بالعمل على تذليل العقبات ودعم المشاريع التي تسهم في تحسين حياة المواطنين، وتعزيز فرص العمل للشباب".

من جانبهم، رحب شيوخ ووجهاء البوعيسى بهذه الزيارة، وأشادوا بمواقف السامرائي الداعمة للمحافظة، مؤكدين "أهمية تعزيز العمل المشترك لخدمة أبناء الأنبار وتحقيق تطلعاتهم".