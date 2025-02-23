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جداول موازنة 2025 في العراق "مكانَك راوِح" والسبب.. تعديلات المادّة 12

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جداول موازنة 2025 في العراق "مكانَك راوِح" والسبب.. تعديلات المادّة 12

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بغداد - ياسين صفوان - لا يزال مصير جداول موازنة عام 2025 غير محدد، رغم إقرار التعديلات. وأشارت اللجنة المالية إلى عدم وجود أي نيّة لإرسال هذه الاخيرة، مرجحةً السبب إلى استمرار التعديلات في المادة الثانية عشرة التي ستؤثر على أرقام الإيرادات والنفقات. كما أنّ هناك تحذيرات من أن هذا التأخير قد يؤثر سلباً على العديد من الاستحقاقات.

إليكم ما كشفه أعضاء اللجنة المالية لكادر السومرية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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