انت الان تتابع خبر عدسة السومرية توثق الحضور العراقي في "تشييع الأمينين" ببيروت والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - واظهرت صور خاصة لعدسة السومرية التي واكبت الفعاليات الأولى قبل موعد التشييع، وجود حضور عراقي كبير وفعال استعدادا لمراسم التشييع، حيث أظهرت المشاهد لافتة بعنوان الموكب العراقي لدعم لبنان، والذي يحتشد حوله العشرات من العراقيين، كما رفعت لافتة بعنوان "جئناك من العراق معاهدين"، مرفقة مع رسم متداخل للعلم العراقي واللبناني حيث تعاقبت شجرة ارز لبنان مع كلمة الله أكبر.



وغادر العراق خلال الأيام الخمسة الماضية حوالي رحلتين يوميا الى بيروت، ما يشير الى احتمالية مشاركة اكثر من الف شخص عراقي في مراسم التشييع بلبنان والتي ستنطلق اليوم في الساعة الواحدة ظهرا (الثانية ظهرا بتوقيت بغداد).