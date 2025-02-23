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عدسة السومرية توثق الحضور العراقي في "تشييع الأمينين" ببيروت

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عدسة السومرية توثق الحضور العراقي في "تشييع الأمينين" ببيروت

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بغداد - ياسين صفوان - واظهرت صور خاصة لعدسة السومرية التي واكبت الفعاليات الأولى قبل موعد التشييع، وجود حضور عراقي كبير وفعال استعدادا لمراسم التشييع، حيث أظهرت المشاهد لافتة بعنوان الموكب العراقي لدعم لبنان، والذي يحتشد حوله العشرات من العراقيين، كما رفعت لافتة بعنوان "جئناك من العراق معاهدين"، مرفقة مع رسم متداخل للعلم العراقي واللبناني حيث تعاقبت شجرة ارز لبنان مع كلمة الله أكبر.

وغادر العراق خلال الأيام الخمسة الماضية حوالي رحلتين يوميا الى بيروت، ما يشير الى احتمالية مشاركة اكثر من الف شخص عراقي في مراسم التشييع بلبنان والتي ستنطلق اليوم في الساعة الواحدة ظهرا (الثانية ظهرا بتوقيت بغداد).
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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