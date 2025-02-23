انت الان تتابع خبر تصدير نفط كردستان قد يواجه عقبة جديدة.. الشركات الأجنبية "لاتثق" ببغداد وتنتظر "اتفاقًا مكتوبًا" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الجمعية التي تعرف باسم مختصر "ابيكور"، في بيان انها "مستعدة لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا، بعد التوصل إلى اتفاقات بين بغداد واربيل تحافظ على الشروط التعاقدية والتجارية والاقتصادية الحالية لشركات النفط العاملة في اقليم كردستان".



وأضافت انها "تتطلع إلى إبرام اتفاقيات بيع مكتوبة مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، والتي توفر الشفافية والضمانات في الدفع دون تدخل سياسي".

وأيدت "إبيكور" موقف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقائه امس في بغداد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بضرورة الإسراع بمباشرة الشركات النفطية في إقليم كردستان العراق لاستئناف إنتاج النفط، وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان التركي.

وكان وزير النفط حيان عبد الغني قد حدد الأسبوع الجاري موعدا لاستئناف تصدير النفط عبر كردستان، وذلك بعد تعديل قانون الموازنة وإقرار مبلغ 16 دولارا للبرميل يمنح للشركات الأجنبية العاملة في كردستان، لكن يبدو ان هذا القانون غير كافٍ بالنسبة للشركات الأجنبية التي تحاول توقيع اتفاقات مكتوبة مع بغداد لإلزامها على الدفع، وسط توقعات بأن تكون هذه الصيغة معرقلا جديدا في مسيرة استئناف تصدير النفط.

