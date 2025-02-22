انت الان تتابع خبر السامرائي يلتقي الشيخ عبد الله الياور.. التأكيد أهمية التعاون لتعزيز الاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد السامرائي خلال اللقاء أن العشائر العراقية، وبضمنها قبيلة شمر، كانت وما زالت جزءاً أساسياً من المشهد السياسي والاجتماعي في العراق، مشيراً إلى أهمية دورها في ترسيخ الأمن والاستقرار، والمساهمة في عملية الإعمار والنهوض بالواقع الخدمي والتنموي، كما شدد على ضرورة استمرار التنسيق بين القيادات الوطنية والعشائرية لمواجهة التحديات الراهنة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لتحالف العزم ورد للسومرية نيوز.



من جانبه، أكد الشيخ عبد الله الياور، أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التكاتف بين مختلف القوى الوطنية، مشيداً بالجهود التي يبذلها تحالف العزم في متابعة قضايا المحافظات والعمل على تمكينها من تحقيق نهضة تنموية حقيقية. وحضر اللقاء عدد من النواب وقيادات تحالف العزم.

