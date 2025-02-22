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الأعرجي يعقد اجتماعا في أربيل لتنفيذ الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران

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الأعرجي يعقد اجتماعا في أربيل لتنفيذ الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأعرجي، والوفد الأمني الرفيع المرافق له، عقد اليوم اجتماعا في أربيل لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران".

وأضاف المكتب، أن "الاجتماع شهد مشاركة وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد ومسؤولين في الإقليم".

وتابع المكتب، أن "الاجتماع ناقش تنفيذ فقرات الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، وملفات أخرى تتعلق بتعزيز الأمن وضبط الحدود".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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