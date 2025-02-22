انت الان تتابع خبر السامرائي يلتقي مسعود بارزاني ويبحثان مستجدات المشهد السياسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد السامرائي خلال اللقاء على أهمية الحوار والتفاهم المشترك بين جميع المكونات العراقية، مشددًا على ضرورة العمل بروح الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب العراقي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لتحالف العزم ورد للسومرية نيوز.من جانبه، رحب بارزاني بالسامرائي والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية توحيد الجهود بين القوى السياسية لخدمة مصالح العراق وتعزيز الاستقرار في البلاد.

وشهد اللقاء نقاشاً مستفيضاً حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل للعراقيين. وحضر اللقاء عدد من النواب قيادات التحالف.

