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السامرائي يلتقي مسعود بارزاني ويبحثان مستجدات المشهد السياسي

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السامرائي يلتقي مسعود بارزاني ويبحثان مستجدات المشهد السياسي

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بغداد - ياسين صفوان - وأكد السامرائي خلال اللقاء على أهمية الحوار والتفاهم المشترك بين جميع المكونات العراقية، مشددًا على ضرورة العمل بروح الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب العراقي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لتحالف العزم ورد للسومرية نيوز.

من جانبه، رحب بارزاني بالسامرائي والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية توحيد الجهود بين القوى السياسية لخدمة مصالح العراق وتعزيز الاستقرار في البلاد.

وشهد اللقاء نقاشاً مستفيضاً حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل للعراقيين. وحضر اللقاء عدد من النواب قيادات التحالف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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