انت الان تتابع خبر المالكي يفجرها: أمريكا تطلب حل الحشد الشعبي ونقل سكان غزة إلى الأنبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في حوار تابعته الخليج 365، إن "تنفيذ هذا المخطط سيعرض البلد والوضع العام الى الاهتزاز"، مشيرا الى ان "عدد افراد الحشد الشعبي وصلت الى 260 ألف مقاتل".



وتابع، ان "الحشد الشعبي يحتاج إلى إعادة نظر وتأهيل حتى يتحول إلى جهاز عسكري أسوة بالأجهزة الأمنية وان يكون ارتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة حصراً"، لافتا الى ان "قرار الرفض عراقي ولا توجد أي جهة خارجية تدخلت بهذا الامر".

وأضاف، ان "امريكا طلبت من العراق اسكان اهل غزة في صحراء الانبار، وهذا امر مرفوض من الجانب العراقي والفلسطيني"، مبينا ان "أمريكا اقترحت بناء مجمعات سكنية كاملة في الانبار لسكان غزة".

وأردف زعيم ائتلاف دولة القانون: "الإطار التنسيقي مستمر بالمرحلة القادمة حتى لو عاد السيد الصدر للعملية السياسية ويدي مفتوحة له دائماً".