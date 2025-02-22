انت الان تتابع خبر الحسان: السوداني يمتلك رؤية واضحة في تطوير الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسان في كلمة له خلال مؤتمر بغداد للحوار، وتابعته الخليج 365، إن "العراق عازم على المضي بدعم الأمن والاستقرار"، مشيرا الى ان "العراق بتأريخه الطويل بحاجة إلى حوار بنّاء يجتمع تحت نقطة واحدة وهي مصلحة العراق".



وأضاف الحسان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يمتلك رؤية واضحة في تطوير الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار"، مؤكدا ان "الأمم المتحدة تدعم العراق وستبقى داعمة له".