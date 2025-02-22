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الحسان: السوداني يمتلك رؤية واضحة في تطوير الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار

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الحسان: السوداني يمتلك رؤية واضحة في تطوير الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسان في كلمة له خلال مؤتمر بغداد للحوار، وتابعته الخليج 365، إن "العراق عازم على المضي بدعم الأمن والاستقرار"، مشيرا الى ان "العراق بتأريخه الطويل بحاجة إلى حوار بنّاء يجتمع تحت نقطة واحدة وهي مصلحة العراق".

وأضاف الحسان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يمتلك رؤية واضحة في تطوير الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار"، مؤكدا ان "الأمم المتحدة تدعم العراق وستبقى داعمة له".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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