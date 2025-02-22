انت الان تتابع خبر السوداني يتحدث عن "تحديات داخلية وخارجية": سياسة التوازن كانت تحدياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في كلمة خلال مؤتمر بغداد للحوار، وتابعته الخليج 365، ان "الحوار نهج نتبناه لمعالجة القضايا الداخلية"، مشيرا الى ان "الحكومة تدرك حجم التحديات الداخلية والخارجية".



وأكد أن "التزام سياسة التوازن كان تحدياً ولا تميل إلى المحاور"، معتبرا ان "أحداث السابع من أكتوبر كانت حدثاً مفصلياً على مفاهيم حق الحياة والوجود للشعب الفلسطيني".

وأشار الى ان "العراق حافظ على مسار متوازن ومنع انتشار الصراع في المنطقة".

وشدد على أنه "أنهينا بالحوار مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى علاقات ثنائية في ظروف سياسية معقدة"، مبينا انه "نجحنا في إطلاق وتشجيع الحوارات وأبرزها بين السعودية وإيران".

