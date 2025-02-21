انت الان تتابع خبر السامرائي يزور بيت التراث في الموصل ويعقد جلسة نقاشية مع الشباب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلى هامش جولته داخل بيت التراث، عقد السامرائي جلسة نقاشية مع مجموعة من الشباب الناشطين في الموصل، حيث تم التطرق إلى قضايا الشباب ودورهم في إعادة إعمار المدينة وتعزيز التنمية المجتمعية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لتحالف العزم ورد للسومرية نيوز.وأكد السامرائي خلال الجلسة على أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في رسم مستقبل محافظتهم، مشيرًا إلى أن الموصل تزخر بطاقات شبابية قادرة على الإبداع والمساهمة الفاعلة في البناء والتطوير. كما شدد على ضرورة توفير الدعم اللازم للمبادرات الشبابية، وخلق فرص عمل تتيح لهم تحقيق طموحاتهم والإسهام في نهضة المدينة.

من جانبهم، عبّر الشباب المشاركون عن تطلعاتهم ورغبتهم في لعب دور أكبر في إعادة إعمار مدينتهم، مشيرين إلى أهمية دعم المشاريع التي تستهدف تطوير مهاراتهم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، كما أعربوا عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تعكس اهتمامًا بإيصال صوت الشباب وإشراكهم في صناعة القرار.

