انت الان تتابع خبر السامرائي يطلق مبادرة لإعمار منازل ومحال متضررة في الموصل (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد للسومرية نيوز، انه خلال الزيارة، أعلن السامرائي عن إطلاق مبادرة لإعمار عدد من المنازل المتضررة، مؤكدًا حرصه على دعم العائلات المتضررة وتوفير بيئة سكنية كريمة لهم، كما شدد على ضرورة تسريع جهود إعادة الإعمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات المختصة، لضمان عودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة.



وأكد السامرائي، أن تحالف العزم سيواصل متابعة هذا الملف الحيوي، مشددًا على أن إعادة إعمار نينوى مسؤولية وطنية لا تحتمل التأخير، وأن الجهود ستستمر حتى استعادة المحافظة لعافيتها واستقرارها.