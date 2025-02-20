نشرة السومرية.. اشادة بمنجزات حكومة السوداني واكثر من عشرين ملف استجواب معطل في ادراج البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - # اشادة بمنجزات حكومة السوداني.. مواطنون يثنون على ثورة الاعمار في العاصمة والنهوض بالواقع الخدمي# لجنة النفط تكشف عن عشر ملفات فساد ضد مدير نفط الوسط.. وتؤكد: مقربون منه يديرون مفاصل الشركة

# اكثر من عشرين ملف استجواب معطل في ادراج البرلمان.. وعشرات القوانين مهددة بالترحيل بفعل الخلافات

# نافيا مزاعم رفضه الاستضافة، رئيس هيأة الاستثمار يتحدث عن ضغوط نيابية لارجاع موظفين مفصولين ادينوا بالفساد

