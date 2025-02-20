انت الان تتابع خبر "بثيابكم فقط".. طيران الشرق الاوسط يرفض نقل حقائب المسافرين اللبنانيين والعراق يتدخل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناشطون، أن "طيران الشرق الاوسط ارتكب فضيحة جوية بحق اللبنانيين، حيث رفض نقل حقائب المسافرين اللبنانيين خلال عودتهم الى بلادهم من إيران عبر مطار بغداد الدولي، وامرهم بركوب الطائرة بثيابهم فقط".

ونشر الركاب اللبنانيون، على صفحاتهم الشخصية، ان "طيران الشرق الاوسط رفض نقل حقائبهم من مطار بغداد واصرت الشركة على نقلهم دون امتعتهم و "بثيابهم فقط"".

فيما أشاروا الى ان "الشركة اكدت على اركاب انه ممنوع اي حقيبة كانت في ايران تدخل الى طائرة".

ونتيجة هذا التصرف، قامت الدولة العراقية، بتقديم رحلة جوية خاصة للركاب العالقين وسمحت لهم بحمل ما يشاؤون من حقائب الى بلدهم لبنان دون اي سقف للوزن المسموح به.