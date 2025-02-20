انت الان تتابع خبر السامرائي: تحالف العزم مستمر في دعم نينوى بكل السبل الممكنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لتحالف العزم ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه خلال اللقاء، شدد السامرائي على أهمية تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى احتياجاتهم، مؤكدًا أن تحالف العزم مستمر في دعم نينوى بكل السبل الممكنة، سواء على المستوى الخدمي أو التنموي، لضمان تحقيق الاستقرار والازدهار في المحافظة.



كما أكد السامرائي أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لإعادة بناء ما دمرته السنوات الماضية، داعيًا إلى تضافر الجهود بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المنشودة، ومشددًا على أن تحالف العزم سيبقى قريبًا من أبناء نينوى، داعمًا لكل المبادرات التي تخدم مستقبلهم.

