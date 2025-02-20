انت الان تتابع خبر مجلس القضاء يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو "بما يحقق الغاية الأساسية منه" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة صباح اليوم الخميس الموافق 20 /2 /2025 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، وناقش المجلس القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور".



وأضاف، أن "المجلس قرر توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون".