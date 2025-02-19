انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد لنظيره اللبناني استمرار العراق في تقديم الدعم للشعب اللبناني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "عبّر السوداني، خلال الاتصال، عن خالص تمنياته لسلام بالنجاح في مهامه الجديدة، مؤكداً استمرار العراق في تقديم الدعم للشعب اللبناني، خاصة في مجال توفير الوقود، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بدعم صمود لبنان وتعزيز قدراته في مواجهة مختلف التحديات".



من جانبه، أكد سلام "حرص حكومته على تنمية العلاقات مع العراق في مختلف الصعد والمجالات، وتأكيد العمل المشترك من أجل توفير الأمن والاستقرار في المنطقة".