انت الان تتابع خبر تحالف العزم يدعو القمة العربية لتبني قرارات تضمن مقومات الحياة الكريمة للفلسطينيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "يشيد تحالف العزم بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه التاريخية، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها، ويؤكد دعمه الكامل لهذا الصمود باعتباره تجسيدًا حقيقيًا للإرادة الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه".وأضاف: "كما يثمّن تحالف العزم المواقف الثابتة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته للبقاء في أرضه، انطلاقًا من التزامهما القومي بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وحرصهما على تعزيز الجهود العربية المشتركة لدعم هذا الصمود".

وفي هذا السياق، يدعو تحالف العزم القمة العربية المرتقبة في القاهرة إلى "تبني قرارات عملية تترجم هذا الدعم إلى برامج ومبادرات فاعلة، وفي مقدمتها إطلاق مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن توفير مقومات الحياة الكريمة للفلسطينيين، وتعزيز قدرتهم على مواصلة حياتهم فوق أرضهم التاريخية، والتأكيد على الموقف العربي الموحّد في دعم الحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

واكد تحالف العزم موقفه الثابت في "دعم القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الكاملة، ويشيد بكل الجهود الدولية والإقليمية التي تدعم صمود الفلسطينيين وتحفظ حقوقهم المشروعة".

