انت الان تتابع خبر السامرائي يبحث مع مركز أبحاث السياسة والحوكمة الإيراني آفاق التعاون المشترك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للتحالف ورد لـ الخليج 365، أنه "رئيس تحالف العزم، المهندس مثنى السامرائي، استقبل في مكتبه، وفدًا من مركز أبحاث السياسة والحوكمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، برئاسة سعيد محمد إماميان، حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر حول المستجدات السياسية في المنطقة".واكد السامرائي، بحسب البيان، "أهمية الحوار وتبادل الخبرات البحثية والفكرية بين مراكز الدراسات والمؤسسات السياسية، لما له من دور في تعزيز الفهم المشترك للقضايا الاستراتيجية، وبما يخدم استقرار العراق والمنطقة".

من جانبه، استعرض رئيس الوفد "رؤية مركز أبحاث السياسة والحوكمة في دعم مسارات التفاهم الإقليمي"، مشيرًا إلى "أهمية تعزيز العلاقات البحثية والفكرية بين المؤسسات العراقية والإيرانية، ومثمّنًا الجهود التي يبذلها السامرائي في هذا المجال".