انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الغرامات المرورية تلاحق السائقين في بغداد والتوافقات السياسية تهيمن على اداء البرلمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - #التوافقات ُ السياسية ُ تهيمنُ على اداءِ البرلمانْ .. تعطيلٌ واضحٌ لملفِ الاستجواباتِ وتشريعِ القوانين
#السيدُ الصدر يحثُ انصارَ التيارِ الوطني الشيعي على تحديثِ سجلِ الناخبين سواءٌ تمتْ المشاركةُ بالانتخاباتِ او المقاطعةْ
#الزراعة ُ تُطمئنُ المواطنين بشأنِ الحمى القلاعية .. ونفوقُ مئاتِ المواشي في عدةِ محافظات
# الغراماتُ المرورية ُ تلاحقُ السائقين في بغداد.. وقرارٌ مفاجئٌ يوقفُ ترقيمَ سياراتِ الاجرةِ المستوردة