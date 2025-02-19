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نشرة السومرية.. الغرامات المرورية تلاحق السائقين في بغداد والتوافقات السياسية تهيمن على اداء البرلمان

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نشرة السومرية.. الغرامات المرورية تلاحق السائقين في بغداد والتوافقات السياسية تهيمن على اداء البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - #التوافقات ُ السياسية ُ تهيمنُ على اداءِ البرلمانْ .. تعطيلٌ واضحٌ لملفِ الاستجواباتِ وتشريعِ القوانين

#السيدُ الصدر يحثُ انصارَ التيارِ الوطني الشيعي على تحديثِ سجلِ الناخبين سواءٌ تمتْ المشاركةُ بالانتخاباتِ او المقاطعةْ


#الزراعة ُ تُطمئنُ المواطنين بشأنِ الحمى القلاعية .. ونفوقُ مئاتِ المواشي في عدةِ محافظات

# الغراماتُ المرورية ُ تلاحقُ السائقين في بغداد.. وقرارٌ مفاجئٌ يوقفُ ترقيمَ سياراتِ الاجرةِ المستوردة

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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