انت الان تتابع خبر السوداني يرأس اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم مع بريطانيا ويصدر توجيهات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد السوداني، بحسب بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، "أهمية تفعيل كل القطاعات المشتركة، في ضوء البيان المشترك بينه وبين نظيره البريطاني، وتوسعة مديات التنفيذ، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي والنفطي والصناعي، والتعاون في تنمية القطاع الزراعي، إضافة إلى مذكرات التفاهم مع الجامعات البريطانية، والمذكرات التي جرى توقيعها بين شركات القطاع الخاص في البلدين".



ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بالمتابعة الحثيثة والقطاعية من قبل الوزارات، وفق الاختصاص، للمضيّ في تنفيذ مذكرات التفاهم، وما ينتج عنها من اتفاقات وخطوات تنفيذية ميدانية".

