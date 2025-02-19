انت الان تتابع خبر السيد الحكيم يؤشر "تفاوتًا" في تقديم الخدمات بين مناطق البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم خلال مؤتمر صحفي داخل مجلس محافظة البصرة، وحضره مراسل السومرية، انه "نتمنى ان يمتد الأعمار إلى المناطق الأخرى في البصرة"، معتبرا ان "تجربة البصرة في الاعمار يجب ان تنتقل إلى المحافظات الأخرى".



ويؤكد تصريح السيد الحكيم، ما كانت تؤكده الخليج 365 في تقاريرها عن وجود حالة من "اللاعدالة" في توزيع الخدمات والاهتمام والاعمار بالبصرة، فالبرغم من وصف المحافظة بانها "متطورة خدميا" الا ان التظاهرات المطالبة بالخدمات مستمرة في العديد من الاقضية والنواحي والمناطق، وهو مايؤكد وجود تفاوت في تقديم الخدمة.