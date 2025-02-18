انت الان تتابع خبر السيد الصدر يوجه رسالة الى الأردن ومصر.. هذا مضمونها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تغريدة له على منصة "أكس" تابعتها الخليج 365، انه "أملنا بالله كبير أن يوفق الله الجارة الأردن العزيزة شعباً وحكومةً والدولة الشقيقة مصر شعباً وحكومةً على الوقوف صفاً واحداً ضد تهجير أحبتنا من غزة ومن فلسطين إلى أراضيهم حفاظاً على القضية الفلسطينية المقدّسة ولاستمرار الأمن السلمي في المنطقة".وتابع: "نحن الشعب العراقي على أتم الاستعداد للتعاون معهم لتنعم المنطقة العربية بالأمن والأمان ولنبعد التدخلات الأمريكية المقيتة".

وأكمل، "نأمل أن يكون الموقف الإسلامي العربي موحداً في دعم الشعب الفلسطيني ودعم الموقف الرافض لتهجيرهم".

