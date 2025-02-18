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نشرة السومرية.. الحمى القلاعية وصدامات كركوك ورد دعوى رئيس الجمهورية

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نشرة السومرية.. الحمى القلاعية وصدامات كركوك ورد دعوى رئيس الجمهورية

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بغداد - ياسين صفوان - # صدامات خلال محاولة مزارعين كرد الاستيلاء على اراض باطراف كركوك.. ولجنة حكومية تحقق بالاحداث

# الاتحادية ترد دعوى رشيد ضد السوداني، وتلزم بغداد واربيل بالمضي بإجراءات توطين رواتب موظفي الإقليم

# في ظل تعطيل الجلسات.. ترجيحات بترحيل مئة وخمسين قانونا الى الدورة المقبلة، ومطالبات بحل البرلمان

# الحمى القلاعية تفتك بمئات المواشي ببغداد وبعض المحافظات.. وتشكيل خلية ازمة للوقوف على الاسباب والتداعيات

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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