انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الحمى القلاعية وصدامات كركوك ورد دعوى رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # صدامات خلال محاولة مزارعين كرد الاستيلاء على اراض باطراف كركوك.. ولجنة حكومية تحقق بالاحداث
# الاتحادية ترد دعوى رشيد ضد السوداني، وتلزم بغداد واربيل بالمضي بإجراءات توطين رواتب موظفي الإقليم
# الحمى القلاعية تفتك بمئات المواشي ببغداد وبعض المحافظات.. وتشكيل خلية ازمة للوقوف على الاسباب والتداعيات
# الاتحادية ترد دعوى رشيد ضد السوداني، وتلزم بغداد واربيل بالمضي بإجراءات توطين رواتب موظفي الإقليم
# في ظل تعطيل الجلسات.. ترجيحات بترحيل مئة وخمسين قانونا الى الدورة المقبلة، ومطالبات بحل البرلمان
# الحمى القلاعية تفتك بمئات المواشي ببغداد وبعض المحافظات.. وتشكيل خلية ازمة للوقوف على الاسباب والتداعيات