انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الحمى القلاعية وصدامات كركوك ورد دعوى رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # صدامات خلال محاولة مزارعين كرد الاستيلاء على اراض باطراف كركوك.. ولجنة حكومية تحقق بالاحداث# الاتحادية ترد دعوى رشيد ضد السوداني، وتلزم بغداد واربيل بالمضي بإجراءات توطين رواتب موظفي الإقليم

# في ظل تعطيل الجلسات.. ترجيحات بترحيل مئة وخمسين قانونا الى الدورة المقبلة، ومطالبات بحل البرلمان

# الحمى القلاعية تفتك بمئات المواشي ببغداد وبعض المحافظات.. وتشكيل خلية ازمة للوقوف على الاسباب والتداعيات

