انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية ترد دعوى رئيس الجمهورية ضد السوداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في قرار المحكمة الذي اطلعت عليه الخليج 365، "الحكم بتنفيذ عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وفقا لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي في المصارف المرخصة من قبله وفقا للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية على ان يتم ذلك بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان ومنح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لذلك الغرض".



كما تضمن القرار “الحكم برد دعوى المدعي رئيس الجمهورية / إضافة لوظيفته بخصوص بقية الطلبات الواردة فيها لعدم الاختصاص".