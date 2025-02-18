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رفع عمولة سحب الراتب و"سقف أسعار العقارات".. المالية النيابية تستضيف محافظ البنك المركزي

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رفع عمولة سحب الراتب و"سقف أسعار العقارات".. المالية النيابية تستضيف محافظ البنك المركزي

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز انها "تستضيف محافظ البنك المركزي ومدير مصرف الرافدين و TBI ومدير مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب".


وفي السياق، كشف مصدر نيابي من داخل جلسة الاستضافة، ان "اللجنة ستناقش ملفات مهمة تتعلق بالسياسية المالية والقرارات الاخيرة للبنك المركزي أبرزها القرار الخاص بالعقارات وتحديد السعر الأدنى 100 مليون دينار وعن طريق المصارف، فضلا عن رفع العمولة الخاصة بالبطاقات الإلكترونية عند سحب رواتب الموظفين، وغيرها من المواضيع الأخرى".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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