انت الان تتابع خبر ايران تتحدث عن "اقصائها من ترتيبات المنطقة": الأمن للجميع أو لـ"لا أحد" في الخليج الفارسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عراقجي في تصريحات نقلتها وكالة مهر للانباء، انه "كان الخليج الفارسي دائمًا أحد أهم المناطق المائية في العالم ومنطقة بناء الحضارة في مختلف جوانب الحياة البشرية"، مشيرا الى ان "الخليج الفارسي شهد العديد من التعديات والتدخلات، حيث إن جشع المستعمرين اللامحدود أدى إلى أمننة الخليج الفارسي".



واكد ان "إيران وضعت استراتيجية ضمان أقصى قدر من الأمن المحلي على أجندتها، مما أدى إلى أمن الملاحة في الخليج الفارسي، ورغم السياسات المبدئية التي تنتهجها طهران، فإن بعض القوى بذلت كل جهد ممكن لتحويل الخليج الفارسي إلى مركز للأزمات والصراع، وقاموا بعشرات المحاولات لتهديد أهالي المنطقة عبر إرسال الأسلحة إلى المنطقة بهدف تأمين مصالحها غير المشروعة".

وأضاف: "اليوم لم تفشل سياسة اقصاء إيران من الترتيبات الإقليمية فحسب، بل إن الخليج الفارسي يدخل عصراً جديداً بفضل الدبلوماسية النشطة والسياسة الخارجية الإيرانية الموجهة نحو جيرانها".

وشدد على انه "يتطلب استمرار هذه العملية الحفاظ على التوافق الحالي بين دول المنطقة، ويجب على الجميع أن يعلموا أن الأمن المستدام لا يمكن تحقيقه دون توفير الأمن للجميع، والأمن في الخليج الفارسي مفهوم موحد ويجب أن يستفيد منه الجميع وإلا فلن يكون هناك أمن لأحد".