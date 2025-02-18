انت الان تتابع خبر لماذا تأخر التصويت على قانون الحشد الشعبي.. برلماني يوضح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شنكالي في تغريدة اطلعت عليها الخليج 365، إن "ما يجري هو صراع سياسي وانتخابي على هيئة الحشد الشعبي ولا علاقة له بحقوق واستحقاقات المقاتلين التي يتحدثون عنها".وتابع، ان " الصراع القائم الان هو شيعي ـ شيعي على فحوى ومواد قانون وتقاعد هيئة الحشد الشعبي"، لافتا الى ان "التصويت بالجملة على قوانين السلة الواحدة هي بدعة تم اقرارها رسميا من المحكمة الاتحادية".

وأضاف، ان "القوى السنية والكردية سيدخلون على الخط في الوقت المناسب بقوانين المسألة والعدالة وحلبجة".