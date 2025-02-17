انت الان تتابع خبر وزيرة الاتصالات: الكابل الضوئي وصل لأربعة ملايين منزل في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزيرة خلال المؤتمر الاقتصادي لمجلس الأعمال العراقي البريطاني الذي عقد في فندق الرشيد ببغداد، وحضرته الخليج 365، "لدينا 3 شركات ببنى تحتية ضخمة تعد الأكبر في الشرق الأوسط وهي مملوكة للدولة".وأضافت الوزيرة، "وصلنا الى 4 مليون خط كابل ضوئي يصل للمنازل"، مشيرة الى "تفعيل مشاريع الترانزيت بشكل كبير خلال هذه الحكومة".

وأكدت الوزيرة على "نحن بحاجة لإنشاء مراكز بيانات عالمية داخل العراق، ونحن بصدد انشاء أول مركز عالمي في البصرة، كما نحن بحاجة إلى مركزين على الاقل يكونان في الوسط والشمال".

ولفتت الوزيرة "نستعد لإنشاء مركز تدريبي للشباب خاص بالذكاء الاصطناعي، وهناك شركات عالمية تبرعت لتدريب الشباب حتى بشكل مجاني".

