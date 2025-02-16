انت الان تتابع خبر السامرائي يبحث مع المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية سبل تعزيز الاستقرار في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وخلال اللقاء، أكد السامرائي أهمية الحوار البنّاء بين مختلف الأطراف، ودور التعاون الدولي في ترسيخ الاستقرار المجتمعي"، مشيرًا إلى "أهمية دعم البرامج التي تسهم في تقوية النسيج الاجتماعي، لا سيما في المناطق التي شهدت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية".



من جانبه، استعرض البهادلي "رؤية المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية في تعزيز التفاهم بين المجتمعات، والتعاون مع الجهات المحلية لتحقيق نتائج ملموسة تصب في خدمة الاستقرار المجتمعي، كما أعرب عن تقديره لجهود السامرائي في متابعة الملفات ذات البعد الإنساني والاجتماعي".

